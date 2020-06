Francavilla Fontana. Mensa sociale nei mesi estivi per le famiglie in difficoltà

FRANCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana, su proposta dell’assessora ai servizi sociali Maria Passaro, ha adottato un provvedimento che garantisce la continuità della mensa sociale anche nei mesi estivi. “Nei mesi più caldi dell’anno non è pensabile abbandonare le persone più bisognose – dichiara l’assessora e vice sindaca Maria Passaro – con questa delibera stanziamo le somme necessarie per garantire a luglio, agosto e metà settembre un pasto alle persone che abitualmente usufruiscono delle mense Caritas.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il servizio di mensa sociale sarà realizzato con la collaborazione della Croce Rossa Italiana che si occuperà gratuitamente della distribuzione dei pasti. “L’emergenza sanitaria degli scorsi mesi ha prodotto degli strascichi significativi sul tessuto sociale più fragile della nostra comunità – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – come abbiamo sempre dichiarato, non lasceremo nessuno da solo. Con questo provvedimento interveniamo per colmare un vuoto dovuto alla chiusura delle mense Caritas. Proseguiremo nelle azioni di sostegno ai più deboli e, nei prossimi giorni, comunicheremo un piano per la distribuzione di bonus ai nuclei familiari in difficoltà.”