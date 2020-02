Francavilla Fontana: avviati i lavori su strade e parchi

FRANCAVILLA FONTANA - Sono stati avviati i lavori di rifacimento del manto stradale di alcune arterie stradali del centro urbano di Francavilla Fontana. Il lotto comprende in prima battuta via Cotogno, via Mazzini, via Basile e via Sant’Eligio. A seguire saranno riasfaltate via Tagliamento, via Piave, via Incalza, via Montegrappa e via Giordano. Novità in arrivo anche sul fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria. Nei giorni scorsi si è concluso l’iter relativo all’affidamento del servizio per un importo complessivo di 48 mila euro e a breve partiranno gli interventi di ripristino delle sedi stradali che presentano maggiori criticità, per esempio a causa delle buche.

La tabella di lavoro prevede che tra la primavera e l’estate saranno realizzati nuovi lotti. I tecnici comunali in queste settimane stanno progettando gli interventi che saranno messi a gara. Sul fronte delle opere pubbliche, procedono speditamente i lavori di rifacimento della pavimentazione della villa comunale a cui si è aggiunta una manutenzione straordinaria del verde. Sarà presto restituito alla collettività, infine, parco Alfieri dove, oltre alla realizzazione di un campo di street basket, tra pochi giorni sarà installato un parco giochi e verrà posizionato un sistema di videosorveglianza.