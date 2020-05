Francavilla Fontana. Paziente positiva in Medicina, tamponi per personale e ricoverati

FRANCAVILLA FONTANA - Una paziente ricoverata, nei giorni scorsi, nel reparto di Medicina interna dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana è risultata positiva al Covid. Per questo sono stati programmati tamponi sugli altri 15 pazienti e sul personale sanitario del reparto esposto a eventuale contagio, in tutto 28 persone (dieci medici, dodici infermieri e sei operatori sociosanitari). Al momento due medici sono risultati positivi e sono state adottate tutte le precauzioni previste dai protocolli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A ricostruire la vicenda il primario di Medicina interna del Camberlingo, Giovanni Mileti: “la paziente, una donna di circa 80 anni, il 28 aprile è arrivata al pronto soccorso del Perrino con un problema di scompenso cardiaco e dolore addominale. Non aveva alcun sintomo legato al Covid ed è stata subito portata a Francavilla Fontana. L’abbiamo accolta nel reparto di Medicina e in previsione di un ricovero della paziente in una residenza assistenziale, abbiamo eseguito il tampone che ha dato risultato positivo. A quel punto la paziente è stata trasferita al Perrino. In ogni caso, in reparto abbiamo utilizzato tutte le precauzioni previste per sospetti Covid”.