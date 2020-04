Francavilla Fontana. Sicurezza stradale, pronto il progetto della zona ospedale

FRANCAVILLA FONTANA - Sono trascorsi più di vent’anni dalla presentazione del primo progetto per la messa in sicurezza di via Ceglie. Da allora quella zona ha subito delle notevoli trasformazioni urbanistiche. La presenza dell’ospedale Dario Camberlingo, dello stadio Giovanni Paolo II e la nascita dei complessi residenziali, hanno reso quella che una volta era la periferia della Città una zona ad alta densità di popolazione e, di conseguenza, di traffico. Su incarico della giunta Denuzzo, l’Ingegnere Irene Licari e il Geometra Alfonso Vittorio Martina dell’ufficio tecnico comunale hanno redatto un progetto aggiornato di messa in sicurezza di quel tratto di strada che troppo spesso è stato teatro di incidenti. Si tratta di un intervento ambizioso che prevede la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati ed un rondò che rallenti il traffico in entrata ed uscita dalla Città.

L’importo complessivo dei lavori è di 270mila euro ed il progetto sarà candidato al bando pubblicato dalla Regione Puglia nell’ambito del “IV Programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale”. “Il tratto di via Ceglie oggetto del progetto è un nodo nevralgico del traffico cittadino – dichiara il sindaco e assessore ai lavori pubblici Antonello Denuzzo – è necessario intervenire per adeguare quella strada alle esigenze dei pedoni e degli automobilisti che quotidianamente la percorrono. Candideremo il progetto ad un bando ma, in ogni caso, i lavori saranno realizzati entro il prossimo anno. Ringrazio l’ufficio tecnico per l’ottimo lavoro svolto, anche in questo caso, in regime di smart working.” La realizzazione dell’intervento sarà inserita nel Dup (documento unico di programmazione) per il triennio 2020/2022 e vedrà la luce entro il 2021 a prescindere dall’approvazione del finanziamento.