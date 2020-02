Francavilla Fontana. Avviati i lavori di manutenzione del verde nella zona Pip

FRANCAVILLA FONTANA - Sono stati avviati in questi giorni, nella zona Pip di Francavilla Fontana, i lavori di sfalcio e potatura che restituiranno un aspetto decoroso al cuore produttivo della Città degli Imperiali, visitato ogni giorno da imprenditori, lavoratori e fruitori delle attività produttive. I lavori, eseguiti dalla ditta di Francesco Ricchiuti, riguarderanno non solo la manutenzione straordinaria del verde, ma anche la pulizia della zona dove, negli anni, sono stati abbandonati cumuli di rifiuti.

Sul fronte R4, venerdì 28 febbraio si è tenuto un incontro tecnico-operativo con i professionisti che si stanno occupando del progetto di deflusso delle acque e di mitigazione del rischio idrogeologico. Gli ingegneri Luigi Talò, Umberto Fischetti e Emanuela Dellisanti, dopo la raccolta dei dati avvenuta negli scorsi mesi, hanno elaborato uno studio che è stato presentato ai tecnici comunali e al sindaco Antonello Denuzzo nella veste di assessore ai lavori pubblici.

In attesa della definizione di una graduatoria da parte della regione, cui è stato richiesto un finanziamento di circa 4 milioni di euro, la giunta Denuzzo ha destinato a questo progetto risorse del bilancio cittadino per 2,2 milioni di euro. Anche in questo caso si tratta di un problema pluridecennale che riguarda gli abitanti del quartiere "Musicisti" che, in caso di pioggia intensa, vengono letteralmente sommersi dall'acqua.