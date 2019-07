Gal Terre del Primitivo, pubblicato bando dedicato alle Startup

TORRE SANTA SUSANNA – “Neo imprenditori per la valorizzazione della produzione tipica locale”, è questo il nuovo bando del Gal Terre del Primitivo dedicato alle Startup, rivolto a persone fisiche, soggetti giuridici costituiti, microimprese e piccole imprese non agricole, che risiedono nei comuni di Erchie, Oria, Torre S. Susanna, Manduria, Avetrana, Lizzano, Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe.

Si tratta di un progetto integrato, “start‐up per la realizzazione di piccole imprese per la promozione della produzione tipica locale”(B4.1), e “creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei centri abitati” (B4.2). L’intervento punta a sostenere la nascita di nuove realtà, con particolare attenzione anche ai giovani, rafforzando il legame territorio-prodotto e valorizzandone le eccellenze.

L'ammontare dei finanziamenti

Le risorse complessive per l’intervento B 4.1 ammontano a 110mila euro e per B 4.2 a 220mila euro. Aiuto forfettario allo start up: 10mila euro (l’aliquota del contributo pubblico è pari al 100 per cento della spesa ammessa relativamente al B 4.1). Contributo in conto capitale max 20.000 (50% della spessa ammessa relativamente al B 4.2).

Obiettivi

Gli obiettivi dell’intervento sono: incrementare la disponibilità sul mercato dei prodotti tipici locali attraverso metodi innovativi di commercializzazione; utilizzare la produzione tipica locale come veicolo di comunicazione delle eccellenze territoriali; rafforzare il legame “territorio‐prodotto”; diffondere lo spirito di impresa tra i giovani attraverso la valorizzazione di risorse endogene e la produzione tipica; favorire lo sviluppo di nuove occasioni di lavoro, in particolare giovanile e femminile.

La scadenza per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale Sian, debitamente firmata, corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata per le ore 23.59 del 07 ottobre 2019.