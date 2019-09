Nel mare di fine settembre fotosub in gara a Torre Guaceto

Nell’ultimo fine settimana del mese l’Area marina protetta sarà la location del concorso di fotografia subacquea in estemporanea “See the sea”. L’evento, che avrà luogo dal 27 al 29 settembre, è organizzato dall’associazione Wwf Brindisi e dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nell’ambito del programma “Sviluppare e rafforzare una gestione efficace delle Aree Specialmente protette d’Importanza Mediterranea (Aspim)” del Centro di Attività Regionale per le Aree Specialmente Protette (Spa/Rac), componente del Piano di azione per il Mediterraneo delle Nazioni Unite, finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

Obbiettivo del concorso è la promozione della Riserva attraverso l’apertura sostenibile dell’area protetta agli esperti della fotografia subacquea. La partecipazione a “See the sea”, infatti, sarà aperta ad un massimo di 20 fotografi in possesso di brevetto per immersioni in ARA o di certificazione di atleta agonista rilasciata dalla Fipsas/Cmas e l’oggetto delle realizzazioni artistiche sarà la vita nel mare di Torre Guaceto. I concorrenti parteciperanno a 2 immersioni della durata di 90 minuti ciascuna e potranno realizzare un numero di foto illimitato. I temi in gara saranno: ambiente, pesce, macro e split.

Successivamente, la giuria valuterà gli elaborati e saranno premiati i 5 autori che avranno realizzato le foto più belle e rappresentative degli ambienti dell’Amp. “See the sea” è stato ideato per essere sì un concorso che punta a far emergere il miglior fotografo subacqueo, ma anche e, soprattutto, per realizzare un’occasione di aggregazione tra chi ama e pratica la fotografia e rispetta il mare. Un progetto che si realizzerà grazie all’importante sostegno offerto all’organizzazione dall’associazione Salento Sub.

La giuria di valutazione sarà composta da fotografi di fama internazionale: Settimio Cipriani che innumerevoli volte ha rappresentato l’Italia nelle competizioni mondiali; il ritrattista di paesaggi e volti Francesco Congedo, e lo scrittore, giornalista, docente e, soprattutto, fotografo subacqueo, Francesco Pacienza. Ma non solo, una parte della 3 giorni sarà dedicata all’archeologia subacquea ed i partecipanti potranno contare sull’apporto del team di esperti del Consorzio ed esterni che da sempre indagano il passato di Torre Guaceto.

“Alcuni anni addietro, il Consorzio ha realizzato il primo concorso fotografico subacqueo di Torre Guaceto – ha dichiarato il presidente dell’ente di gestione dell’area protetta, Corrado Tarantino – oggi ci stiamo riprovando. Siamo certi che sarà un grande evento che permetterà a tanti di conoscere la nostra Riserva e l’ennesima dimostrazione che gli ambienti naturali protetti possono essere vissuti, basta farlo in modo sostenibile”.

“Il mondo sottomarino è completamente diverso da quello terrestre – ha commentato Giovanni Ricupero, presidente del Wwf Brindisi -, talvolta anche più bello e misterioso. Le creature che popolano i mari sono tanto affascinanti quanto poco conosciute, e ‘See the sea’ ci permetterà di conoscere le meraviglie subacquee di Torre Guaceto, perché possano diventare patrimonio di tutti”.

Iscriversi al concorso è semplice, basta compilare il modulo di adesione disponibile al link e versare la quota di iscrizione simbolica pari a 50 euro entro le ore 12 del 24 settembre. Consultare il regolamento in allegato. Per seguire gli aggiornamenti, basterà collegarsi all’evento Facebook.

Allegati