Gattino intrappolato in condotta dell’acqua: salvato dai vigili del fuoco

CISTERNINO - Passava da un canale di scolo all’altro senza trovare la via d’uscita. Alcuni residenti gli fornivano acqua e cibo attraverso un tombino. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare un gattino rimasto intrappolato in una condotta dell’acqua a Cisternino.

I pompieri, dopo aver smontato un pluviale, sono riusciti a indirizzare il felino da una tubatura all'altra fino all’uscita, utilizzando aria compressa. Per individuarne la posizione e monitorare gli spostamenti, invece, è stata utilizzata una telecamera a sondino. Il micetto è stato affidato a un cittadino che ha espresso la volontà di voler prendersene cura.

