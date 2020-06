Le gemelle Costa Fortuna e Costa Magica ormeggiate a Punta Riso

BRINDISI – Alle 16.42 di oggi, sabato 6 giugno, Costa Magica ha completato le operazioni di ormeggio alla banchina della Diga di Punta Riso a Brindisi dove dal 5 aprile scorso è ormeggiata la gemella Costa Fortuna, entrambe della compagnia Costa Crociere.

La nave è giunta dal porto di Ancona dove era arrivata lo scorso 28 aprile per lo sbarco del personale in esubero, a seguito della sospensione del traffico crocieristico. Nessun membro dell’equipaggio è risultato positivo al Covid-19.

“L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ringrazia pubblicamente Enac Napoli, Enav e Aeroporti di Puglia e il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera Brindisi per l’efficace sinergia ancora una volta dimostrata e per il rilascio in tempi brevissimi del Notam (avviso agli aero-naviganti), atto indispensabile che ha consentito alla nave di attraccare, stante l’elevata altezza di 62 metri”.