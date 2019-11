I segreti finanziari del Vaticano: Gianluigi Nuzzi a Brindisi

BRINDISI - Domenica 10 novembre, alle ore 18.30, presso il Feltrinelli Point Brindisi in corso Umberto I n. 113, si terrà la presentazione libro “Giudizio universale” del giornalista e popolare conduttore della trasmissione “Quarto Grado” Gianluigi Nuzzi. A dialogare con l’autore la giornalista Lucia Portolano. Il nuovo libro di Gianluigi Nuzzi, edito da Piemme, è un viaggio esclusivo nei segreti dei sacri palazzi, con documenti inediti. Un racconto in presa diretta realizzato grazie a oltre tremila documenti top secret, che arrivano fino all’estate del 2019.

Nel cuore della Santa sede, all’interno del palazzo apostolico, i cardinali sono impegnati da mesi in un’operazione di salvataggio che sembra impossibile. Un piano segreto di emergenza da realizzare assolutamente entro cinque anni, prima che sia troppo tardi. I clamorosi dossier riservati che compongono la nuova inchiesta di Gianluigi Nuzzi tracciano uno scenario impensabile: la Chiesa è prossima al default finanziario. Mancano i soldi per pagare i dipendenti, sono sospese le ristrutturazioni dei palazzi, è minacciata la sopravvivenza delle parrocchie in Italia e nel mondo.

Giudizio universale è un viaggio esclusivo nelle stanze più inviolabili dei palazzi vaticani, tra riunioni a porte chiuse dov’è stato possibile ascoltare a viva voce i moniti e le parole allarmate di Papa Francesco. Chi gestisce i depositi milionari intestati a cardinali e laici ormai defunti? Perché molte fondazioni benefiche registrano passivi clamorosi e nessuna rendicontazione? Che fine fanno i lasciti dei fedeli? Perché allo Ior, già prima della rinuncia di Benedetto XVI, tanti clienti fuggono chiudendo i conti?

Voragini nei bilanci, crollo delle offerte, lotte di potere, e ancora le ombre di tre banche dalle contabilità misteriose, che sfuggono a ogni controllo e alimentano interessi opachi. Ciò che qui viene svelato provocherà una profonda inquietudine, non solo tra i cattolici. Il libro propone una realtà che potrà essere affrontata solo se non resterà nascosta, ma diventerà patrimonio di tutti