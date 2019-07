Un giardino sensoriale nel centro per malati di Alzheimer e demenza

CELLINO SAN MARCO – Mercoledì 3 luglio presso il Centro diurno per l’Alzheimer e le demenze senili “Con il cuore e la mente” di Cellino San Marco verrà inaugurato il giardino sensoriale, un progetto di autocostruzione e riciclo realizzato da operatori e utenti della struttura. L’appuntamento è alle 19 in via Vittorio Emanuele.

“Il giardino rappresenta un importante valore aggiunto in quanto luogo protetto e circolare all’interno del quale l’ammalato di Alzheimer può muoversi liberamente e in sicurezza entrando in contatto con la natura, ammirandone i colori ed annusandone i profumi”, si legge nella nota di presentazione dell’evento.

“Ciò permette all’anziano di sperimentare esperienze sensoriali di tipo visivo, olfattivo e tattile che consentono il miglioramento del tono dell’umore, l’attenuazione di stati d’ansia e di stress e quindi un miglioramento del benessere psicofisico”.

Secondo quanto si legge nella nota stampa, inoltre, l’iniziativa è particolarmente significativa per la comunità tutta, tanto cellinese che dei paesi limitrofi: il giardino rappresenterà il contesto ideale entro cui realizzare interventi quali gruppi di auto mutuo aiuto e sostegno psicologico per i familiari ed i caregivers delle persone affette da Alzheimer o demenza.

“L’evento sarà l’occasione per un confronto aperto con le istituzioni ed il territorio rispetto ad un nuovo approccio nelle politiche socio-sanitarie, in modo da garantire, attraverso una programmazione congiunta e condivisa, la centralità della persona, dei suoi diritti e della sua dignità”.