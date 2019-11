Festa dell'albero: a S.Pietro volontari in azione per piantare carrubi e ginepri

SAN PIETRO VERNOTICO – Una delle strategie per contrastare la crisi climatica è quella di piantare alberi. Gli alberi, lo dice la Scienza, sono sottrattori naturali di anidride carbonica. Aumentarne il numero, quindi, equivale a moltiplicare gli strumenti di cattura della CO2 presente nell'atmosfera. Alla luce di questo concetto, in occasione della giornata nazionale dell’Albero, che ricorre il 21 novembre, l’associazione di volontariato “Eterea, l'albero della vita” con sede a San Pietro Vernotico ha organizzato una serie di iniziative dedicate alla piantumazione di alberi. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale.

Il programma

Si comincia domenica 17 novembre: alle 15.30, presso piazzale Domenico Modugno, luogo di ritrovo di giovani e famiglie, in prossimità della ferrovia, verranno piantati 7 Carrubi.

Lunedì 18 alle 10:30, invece, nell'atrio della scuola elementare Istituto comprensivo Valesium Plesso Rodari, situata in viale Degli Studi, saranno piantati Ginepri Coccoloni e saranno illustrati ai bambini i benefici che gli alberi portano all’Ambiente e alla salute pubblica.

Da martedì 19 a venerdì 22, invece, verranno effettuate varie piantumazioni, a opera dei volontari, in aiuole e villette del territorio comunale.

Sabato 23 novembre, sarà piantato un albero con targhetta intitolata ad Antonio Paladini, il giovane Sampietrano scomparso all'età di 37 anni, di cui furono donati organi salvando altre vite.

L'associazione

"Eterea, l'albero della vita" è stata fondata nel 2016 con l'obiettivo di "diffondere e praticare una visione eco sostenibile del rapporto uomo-ambiente in maniera creativa. Si propone di perseguire fini di solidarietà sociale, ed in particolare si propone di promuovere, sia a livello individuale, che nell'ambito dei gruppi sociali organizzati, la tutela dell'ambiente e degli animali".

Tra gli obiettivi: promozione e attuazione delle attività di riforestazione e di tutela delle specie arboree e arbustive autoctone e naturalizzate;

attuazione di pratiche agri culturali senza scopo di lucro, utilizzando materiale proveniente da frazione umida(compost), diminuendo in maniera incisiva i rifiuti prodotti giornalmente. Campagne di sensibilizzazione a tutela di animali e vegetali, nel totale rispetto dell'ambiente.

Giornata nazionale dell'albero

La giornata nazionale dell’Albero è stata istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e riconosciuta con l'art. 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10. Lo scopo è promuovere la tutela dell'Ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi e si affianca ad iniziative analoghe di alcune associazioni, come la festa dell'albero organizzata da Legambiente.

Adesso più che mai è il momento di onorare questa giornata, a tutela delle generazioni future.