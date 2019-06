Sabato a Campagna Amica in via Appia "Giornata del pesce italiano"

BRINDISI - Con i suoi 800 chilometri di costa la Puglia aderisce alla "Giornata nazionale del pesce italiano" per far conoscere caratteristiche, qualità ed aiutare a fare scelte di acquisto consapevoli è promossa da Impresapesca Coldiretti dalle ore 9,30 di sabato 15 giugno 2019 al Mercato di Campagna Amica di Via Appia 226 a Brindisi. Sarà in azione il tutor del mare per dare consigli utili a seguire la stagionalità del pescato e riconoscere i prodotti a "miglio 0", una occasione unica per imparare a riconoscere dal vivo il pesce fresco nazionale e difendersi dall’inganno del falso Made in Italy con l’aiuto dei pescatori e del fisherchef Piero Ligorio, impegnato nello show cooking a base di orate, spigole, ombrine e saraghi pizzuti. Di assoluto rilievo i numeri del settore in Puglia che conta 1500 imbarcazioni, 5000 addetti e paga a caro prezzo la concorrenza del pesce importato che garantisce livelli di sicurezza nettamente inferiore a quello nazionale, come dimostra lo studio “Sos pesce italiano” realizzato a Impresapesca della Coldiretti con i dati sui consumi che sarà presentato nell’ambito del progetto un mare di salute.