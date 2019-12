San Vito dei Normanni: Giovanni Epifani nuovo sindaco dei ragazzi

SAN VITO DEI NORMANNI - È l’undicenne Giovanni Epifani il nuovo sindaco dei ragazzi di San Vito dei Normanni. È stato eletto ieri, in occasione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi che si sono svolte in tutti i plessi delle scuole primarie (interessati al voto gli alunni delle classi quarte e quinte) e secondarie di primo grado della città (corpo elettorale composto da tutti gli studenti).

Giovanni frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado "Meo" e ha due grandi passioni sportive: il calcio (gioca nella squadra “esordienti” dell’Us San Vito) e il tiro con l’arco (in quest’ultima disciplina, con la maglia degli Arcieri di Alceste, si è aggiudicato sia quest’anno che lo scorso il primo posto alle gare indoor 18 metri che di sono disputate, per entrambe le edizioni, a Spongano).

Giovanni ha ottenuto 275 voti di preferenza. Questi i voti degli altri candidati alla carica di sindaco: Roberto Parisi (scuola Buonsanto) 201, Francesco Marulli (Buonsanto) 106, Anna Sofia De Carlo (Meo) 45, Angelo Mingolla (Don Milani) 37 e Vanessa Marinò (Meo) 21.

Come da regolamento, tutti i candidati alla carica di sindaco non eletti entrano a far parte di diritto del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Completano l'assise i candidati consiglieri più votati, equamente ripartiti tra i due Istituti Comprensivi e tra i due ordini di scuola.

La costituzione del nuovo Consiglio, composto da 20 ragazzi, sarà proclamata ufficialmente nei prossimi giorni, con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio Comunale di San Vito dei Normanni. Prima delle vacanze natalizie si terrà la seduta di insediamento del rinnovato consesso. Sarà in quell'occasione che il neo eletto sindaco ufficializzerà i nomi degli assessori che comporranno la sua giunta che rimarrà in carica per due anni.