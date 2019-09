Giovanni Piccione fra i maestri del “Barber College”

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Giovanni Piccione sale in cattedra. L’hair stylist di San Pancrazio Salentino è stato scelto come insegnante del “Barber College di Bari”, un centro nazionale di formazione per barbieri, insieme ad altri sette colleghi. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per Piccione, vero e proprio artista di barba e capelli che nel suo salone situato in corso Umberto, nel centro di San Pancrazio Salentino, dà spazio alla sua creatività.

Nel 2016 ha conseguito i primi successi nell’Hair Tattoo, l’arte di realizzare disegni sul cuoio capelluto, utilizzando solo rasoio, forbice e matita. Negli anni Piccione ha affinato la sua tecnica, fino a diventare un punto di riferimento anche nel settore dell’alta barberia.

Per questo Giancarlo Palmieri, fondatore del college di Bari, lo ha voluto nel suo team. “E’ per me un grande onore – dichiara Piccione – entrare a far parte di questo gruppo di eccellenze della barberia italiana. Con passione ed entusiasmo cercherò di formare i giovani che intendono seguire la mia stessa strada”.

I maestri del Barber college, intanto, saranno gli ospiti d’onore dell’International Barber convention che si svolgerà al Palavicchi di Roma dal 29 al 30 settembre.