Un giro virtuale nel Castello Svevo grazie a nuovo progetto del Gruppo Archeo

BRINDISI - Plastico 3D di Brindisi Medievale: un nuovo progetto per il Gruppo Archeo Brindisi. In collaborazione con un team sviluppatori 3D il Gruppo Archeo Brindisi è da tempo impegngato in un progetto che ha come finalità ultima studiare, promuovere e rendere fruibili virtualmente alcuni monumenti brindisini.

Questo progetto sarà fondamentale per consentire una visita virtuale a quei monumenti che, per diverse ragioni, al momento non sono accessibili alla cittadinanza. Il progetto si svilupperà nel corso del tempo e i modelli dei monumenti creati grazie all’ausilio delle stampanti 3D saranno esposti.

Il primo dei monumenti ad essere “visitabile” virtualmente sarà il Castello Svevo. Grazie al progetto Brindisini 3D sarà finalmente possibile effettuare un percorso, virtuale e immaginario, all’interno delle mura difensive esterne (quelle visibili percorrendo Via dei Mille e Viale della Libertà), “passeggiando” per il cortile interno, “entrando” nel mastio e “visitando” le altre sei torri del castello.

Il modello del castello sarà esposto presso gli stand degli hobbisti dell'associazione “Spettacolando” ogni domenica del mese, lungo viale Regina Margherita.