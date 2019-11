Fogne pluviali, stanziati 8,5 milioni, uno e mezzo per Ostuni

Con uno stanziamento di 8.453.869,58 euro è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria definitiva, rinveniente da avviso pubblico, relativa ad interventi tesi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque meteoriche nei centri abitati. Beneficiari dei finanziamenti sono i Comuni di Martina Franca (1.068.869.58 euro), Ruvo di Puglia (1.200.000,00), Trinitapoli (1.200.000,00), Torricella (800.000,00), Fragagnano (800.000,00), Guagnano (800.000,00), Ostuni (1.500.000,00) e Lucera (1.085.000,00). Lo fa sapere l’assessore regionale alla Mobilità ed Infrastrutture, Giovanni Giannini.

Gli interventi prevedono la realizzazione delle reti pluviali nei centri abitati per estendere i bacini serviti e ridurre così il numero delle aree a rischio allagamento, a seguito di eventi meteorologici estremi, e l’adeguamento dei recapiti finali di fogna bianca per il trattamento delle acque meteoriche, anche al fine di raccoglierle e stoccarle per usi civili. “Continua, quindi, l’impegno della Regione verso la riduzione dei rischi in ambito urbano e la raccolta e il riutilizzo di un importante patrimonio qual è l’acqua”, sottolinea l’assessore Giannini.