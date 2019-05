Gli inquilini di "Casa Surace" all'XI edizione del Premio alla cultura Samadi

LATIANO - È tutto pronto a Latiano per la XIª edizione del Premio alla Cultura Samadi, la Kermesse che conferisce nella sezione locale un riconoscimento a cittadini contraddistintisi per la diffusione della Cultura nella nostra "terra", in programma martedì 21 maggio 2019 al teatro “Olmi” con ingresso libero e sipario alle ore 19.

Ospiti dell’attesto appuntamento fortemente legato al territorio gli inquilini di Casa Surace, Alessio Strazzullo (autore e fondatore) e Andrea Di Maria (attore) che calcheranno il palcoscenico sia in qualità di assegnatari del Premio alla Cultura Samadi - Sezione Nazionale, che di proclamatori del vincitore dell'ottava edizione di “Adotta un esordiente” il concorso letterario la cui conclusione, da diverse edizioni, si svolge nel corso della stessa serata e che, come sempre, vede in corsa 3 opere finaliste: “La distanza tra me e il ciliegio” di Paola Peretti (Rizzoli), “La treccia” di Laetitia Colombani (Nord) e “L’animale femmina” di Emanuela Canepa (Einaudi). Adotta un esordiente, in questa particolare edizione, si è fregiato anche del patrocinio della Capitale della Cultura Europea 2019 Città di Matera.

L’evento, presentato dal giornalista Raffaele Romano, rappresenta il momento conclusivo della rassegna letteraria “Cultura, Spettacolo e ...”, promossa da Taberna Libraria col partenariato di De Vivo Home Design, Summa Costruzioni, Centro Studi Meridiani di Latiano e BCC di Erchie e Latiano. Sul palco anche tanta musica a cura del M° Mimmo Annè e della sua band.

Il Premio alla Cultura Samadi – Sezione nazionale, ha integrato dal 2014 quello locale con il conferimento a personaggi della nostra nazione che diffondono cultura in Italia. L’assegnazione a Casa Surace rappresenta un riconoscimento all’intuizione e alla capacità di un gruppo di amici e coinquilini, che nel 2015 hanno dato vita ad una vera e propria casa di video produzione dove raccontano con ironia e spontaneità le vicende dei fuorisede attraverso stereotipi da smontare, vezzi dei piccoli paesi, rapporti tra studenti, usi e costumi culinari.

Il mondo di Casa Surace ha presto conquistato il web dando vita ad una vera e propria social community online raggiungendo 3 milioni di fan, totalizzando più di mezzo miliardo di visualizzazioni su Facebook e YouTube e collaborando con i più importanti brand nazionali ed internazionali. “Il lavoro di Casa Surace sui video - si legge nella descrizione della loro biografia - trae ispirazione dal mondo del cinema e del teatro ma anche e soprattutto dai nuovi linguaggi dei social in perenne mutazione, mantenendo però la giusta dose di spontaneità e puro divertimento”

Il riconoscimento a Casa Surace segue quindi i nomi illustri delle precedenti edizioni: Carmine Buschini, Franco Di Mare, Giorgio Zanchini, Franco Arminio, Michele Galgano.

L’edizione 2019 di “Adotta un esordiente” promosso e organizzato dalla Taberna Libraria di Latiano e patrocinato da diversi comuni della provincia ha coinvolto oltre 600 studenti-giurati in un progetto a cui hanno aderito 12 scuole secondarie di secondo grado.

Grande l'attesa per il riconoscimento a livello locale, del Premio alla Cultura: come avviene ogni anno nessuno conosce il suo nome (se non gli organizzatori), tantomeno lo stesso destinatario. Gli onori di casa anche ai Sindaci dei Comuni di Oria, San Vito, Francavilla Fontana saranno fatti dal Sindaco della Città di Latiano Cosimo Maiorano, che ospita l'edizione numero XI. Spazio e "battesimo" anche per la consorella Taberna Teatrale di e con Daniele Barletta.



