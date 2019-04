Col pienone di Pasquetta comincia la stagione 2019 di Carrisiland

CELLINO SAN MARCO - Apertura della stagione 2019 in grande stile, per il parco tematico Carrisiland, con il grande afflusso di Pasquetta di famiglie provenienti da varie regioni con pullman o auto proprie, malgrado il meteo inclemente. Carrisiland si conferma, nel genere, il più visitato del Sud Italia. parco aperto anche il 23 aprile per il rito salentino della Pasquetta leccese, un'altra giornata per le gite fuori porta. Poi si continuerà con il lungo ponte del 25 aprile e 1 maggio e per tutta la primavera, aspettando l'estate 2019 quando aprirà anche il parco acquatico, già vincitore dell'Oscar italiano dei Parchi - Parksmania Awards, che quest'anno avrà una nuova area di attrattiva con il fiume lento nelle caverne dei pirati "Tatariver", realizzato nell'area di Isla Natascia realizzata nel 2018. Grande soddisfazione per il patron Marco Carrisi, il quale anche per il 2019 punta a raggiungere obiettivi importanti di standard europeo e internazionale.

