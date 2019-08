Letture in spiaggia: grande successo per la “Barca-biblioteca”

TORCHIAROLO – Sta riscuotendo grande successo la “Barca-biblioteca”, l’iniziativa della Pro Loco di Torchiarolo “Turchellis” che promuove la lettura in spiaggia. Ogni domenica di agosto a Lendinuso, marina di Torchiarolo, una barca bianca piena di libri, principalmente per bambini, approda a ridosso della spiaggia, nei pressi del Circolo nautico Lendinuso 200. I volumi che “trasporta” vengono messi a disposizione dei villeggianti per tutta la durata della loro sosta al mare.

“Ci sono mille ragioni per leggere un libro in spiaggia. Quando sei in vacanza e sei rilassato la tua mente è aperta a storie incredibili, grandi idee, perché non pensi alla scuola o al lavoro. Può essere un punto di partenza per iniziare nuove amicizie. Cosa c’è di meglio di andare al mare per trovare nuovi amici lettori? Per queste ragioni e per tante altre come quelle di godere del profumo del mare e della scoperta di un bel racconto Pro Loco Torchiarolo-Turchellis ha allestito la prima barca/biblioteca con libri donati alla biblioteca sociale dell'associazione”.

“Non si è mai soli nel realizzare idee folli come questa e ringraziamo il circolo nautico di Lendinuso, Francesco Palombo per averci donato la barca e l' Elettrica Fagip di Serinelli Francesco”. Si legge sulla pagina Facebook della Pro Loco.

Soddisfatto il presidente Vincenzo Tafuro che non aveva previsto così tanta partecipazione da parte dei frequentatori della marina. “I libri messi a disposizione sono frutto delle donazioni di tanti residenti che, in pieno spirito di condivisione, hanno lanciato lo stimolo per raccogliere nuovi spunti e riflessioni sulla lettura. Chissà magari nascerà un gruppo lettura dedicato a qualche autore preferito. Vi chiediamo di continuare ad arricchire questa barca/biblioteca donando quelle che per voi sono state le letture più belle”.

Ieri la giornata di letture sotto l’ombrellone è stata allietata dalla musica di Alessando Rizzo (dj AlexOne) e dalla presenza di una delegazione dell’istituto comprensivo Valesium di Torchiarolo.

Gallery