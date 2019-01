Grazie ai vigili del fuoco la Befana arriva anche nei reparti di pediatria

BRINDISI – Anche i piccoli pazienti degli ospedali Perrino di Brindisi e Camberlingo di Francavilla Fontana hanno vissuto momenti magici nel giorno dell’Epifania: grazie alla locale associazione nazionale vigili del fuoco hanno ricevuto doni e calze piene di dolci. L’iniziativa si chiama “Un Balocco e un Sorriso” ed è giunta alla sua 24sima edizione.

“Quest’anno si sono formate due delegazioni della stessa associazione: una per l’ospedale di Brindisi e una per quello di Francavilla Fontana – scrivono gli organizzatori - proprio in quest’ultima località ogni anno si propongono i commercianti a preparare con amore i doni da consegnare all’associazione che a sua volta li porta direttamente nelle mani dei bimbi ricoverati”.

“L’emozione e il regalo più belli sono rappresentati dal sorriso dei bambini quando ricevono i doni. Un grazie va ai fornitori di Francavilla Fontana: ArtigianRusso, Tre Effe, Andriulo Meccanica, Sporting Shop Shoes, il gestore dei carburanti Ip sito sulla strada prov.le Ceglie-Francavilla di Stefano Venerito e il Mondo dei Bimbi di Latiano che come ogni anno dimostrano sempre più attaccamento alla nostra iniziativa. Un altro ringraziamento va anche all’equipe sanitaria che ci accoglie affettuosamente. Tutto questo ci inorgoglisce e ci stimola ogni anno a riproporci nel riuscire a strappare un rigoglioso sorriso a chi in quelle mura di un reparto purtroppo lo aveva dimenticato”.