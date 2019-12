Grecia-Italia: stipulato accordo da 820mila euro per l'Ostello della gioventù

BRINDISI - É stato sottoscritto oggi, presso la Regione Puglia, l’accordo di cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 per il progetto “The Rout_Net-Thematic routes and networks” che prevede gli interventi per il ripristino funzionale, con allestimento di strutture da destinare all’attività di ospitalità, promozione e valorizzazione culturale per il turismo lento e dei cammini storico-culturali dell’Ostello della gioventù di Brindisi.

L’accordo, con relativo finanziamento di 820mila euro, consente di avviare le procedure di progettazione e cantierizzazione per ripristinare la struttura al quartiere Casale. L’Ostello, infatti, rappresenta una sede strategica anche in linea con lo sviluppo turistico dei cammini, ed in particolare della Via Francigena e della Via Appia Antica, su cui l’amministrazione ha puntato per valorizzare la storia della città.

“Prosegue l'azione dell'amministrazione per il reperimento di fondi europei per la riqualificazione della città - dichiara l’assessore alla Programmazione economica Roberto Covolo -. In questo caso grazie al programma Interreg Italia - Grecia recuperiamo alla città un'importante e storica infrastruttura a supporto del turismo lento e dei giovani imprenditori turistici”.