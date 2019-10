Cellino San Marco: alunni alla scoperta della Protezione Civile comunale

CELLINO SAN MARCO – Il comune di Cellino San Marco vivrà a pieno la “Settimana della Protezione civile”, iniziativa nazionale frutto di un protocollo di intesa fra il Miur e il dipartimento della Protezione civile per far conoscere agli studenti le attività svolte sul territorio dall’ente.

Tra lunedì 14 e giovedì 17 ottobre l’istituto comprensivo “A. Manzoni-D.. Alighieri” presieduto dal professor Antonio De Biasi sarà coinvolto in una serie di eventi organizzati di concerto con il gruppo di Protezione civile comunale, diretto dal sindaco di Cellino San Marco, Salvatore De Luca, del responsabile ufficio Protezione civile e pubblica sicurezza staff sindaco, Franco Menga, e dal coordinatore del Gruppo Comunale Volontari Protezione civile, Cosimo Blasi.

In particolare, per quattro giorni si svolgeranno visite didattiche guidate presso la sala operativa comunale di Protezione Civile con un massimo 50 studenti per giornata, con due turni da 25 studenti. Inoltre venerdì 18 ottobre, dalle ore 11 alle 13, si svolgerà un incontro con gli studenti, le famiglie, e la cittadinanza, presso l’aula magna dell’Istituto comprensivo, durante il quale sarà presentato il Sistema di Protezione Civile Nazionale – Regionale – Locale.

A seguire, esercitazione Aib (antincendio boschivo) nel Piazzale esterno dell’Istituto, simulazione relativa a detto scenario di rischio, tipico del territorio ed ai consequenziali comportamenti consapevoli da assumere; in allegato si forniscono i dettagli e gli approfondimenti relativi alla iniziativa/attività a cui prenderanno parte gli studenti.