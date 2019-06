Basket in carcere con i palloni donati da Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Nella mattinata di ieri 10 giugno i rappresentanti della Happy Casa Brindisi, Attilio Camassa e Mattia Tramacera, hanno provveduto alla consegna dei palloni di basket presso la Casa Circondariale di Brindisi. Una richiesta nata da un'iniziativa della pedagogista clinica Elvira Dalò e approvata con entusiasmo dal presidente della Happy Casa Brindisi, Nando Marino.

Durante un corso di pedagogia narrativa, tenuto per il secondo anno consecutivo con un gruppo di ospiti della Casa Circondariale, è emersa la mancanza di palloni di basket pur avendo un canestro, utile per l'integrazione e inclusione all'interno della struttura.

La consegna dei palloni è avvenuta alla presenza del commissario coordinatore Benvenuto Greco, vice comandante della polizia penitenziaria della casa circondariale di Brindisi, in un clima di grande interesse e partecipazione da parte di tutte le parti chiamati in causa. Happy casa Brindisi ringrazia la professoressa Dalò e la direttrice della Casa Circondariale, Anna Maria Dello Preite, per l'opportunità concessa.