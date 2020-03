Imprenditori donano ventilatore polmonare a Pneumologia di Ostuni

OSTUNI – I gesti di grande solidarietà continuano a regalare speranze alle persone colpite da malattie polmonari e ai loro cari e in questo particolare periodo a chi contrae il coronavirus e necessita di cure ospedaliere. L'imprenditore Orlandino di Ostuni e i suoi famigliari hanno donato al reparto di Pneumologia dell’ospedale di Ostuni un ventilatore polmonare.

L’azienda casearia ostunese Biancaostuni - Masi ha donato questa mattina, consegnandolo nelle mani del dottor Pierluigi Bracciale, primario del reparto di pneumologia dell’Ospedale Civile di Ostuni e del dott. Antonio Castagnaro vice primario dello stesso reparto, un ventilatore polmonare. Questo strumento prezioso servirà a sostenere in questo momento tutte le persone che purtroppo devono combattere con le malattie respiratorie.

Alla consegna che si è svolta questa mattina ha partecipato il proprietario dell’azienda ostunese Gianni Orlandino. Dopo la consegna la famiglia Orlandino ha rilasciato un pensiero da affidare alla comunità, le parole di Gianni Orlandino e di Cinzia Masi, figlia di Alfonso e Maria Masi storico imprenditore della nostra Città Bianca sono: “Donare senza Paura”.

La lettera ai cittadini degli imprenditori

“Donare senza Paura”. “Le persone dimenticheranno quello che hai detto, non ricorderanno quello che hai fatto, ma non scorderanno mai come le hai fatte sentire”. Maya Angelou.

Salve Amici,

Siamo Gianni Orlandino e Cinzia Masi, coniugi, imprenditori e titolari dell’azienda Casearia Bianca Ostuni e abbiamo deciso di donare 1 respiratore all’ospedale di Ostuni per i pazienti del reparto di Terapia intensiva. I ventilatori sono gli unici macchinari medici in grado di salvare le persone colpite da Covid19 nelle forme più gravi.

Siamo coscienti che stiamo vivendo tutti una situazione non ottimale, anche sul piano economico, vista la gravità di quanto sta accadendo, riteniamo sia giusto dare un concreto apporto strutturale al nostro territorio per contrastare le conseguenze che derivano dalla diffusione del virus. Auguriamo che questo nostro gesto, condiviso da mio suocero, Dino Masi, persona empatica, cordiale e generosa sempre a disposizione del prossimo con opere di volontariato, possa essere un segnale per contribuire a migliorare il nostro ospedale di Ostuni. Come Maya Angelou desideriamo agire praticamente e concretamente con la donazione e fare sentire meglio le persone che saranno costrette a combattere e fronteggiare il Virus”. #DonaresenzaPaura