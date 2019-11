San Michele Salentino: panchina rossa contro la violenza sulle donne

Inaugurata a San Michele Salentino, in piazza Marconi, la panchina rossa permanente, in ricordo della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, celebrata lo scorso 25 novembre. Nel corso della serata sono intervenuti il sindaco Giovanni Allegrini, la consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità, Angela Martucci, e il maresciallo Pietro Sternativo, comandante della stazione Carabinieri di San Michele Salentino.

Al termine della manifestazione si è svolta una breve e toccante rappresentazione teatrale dal titolo “Mi chiamo Valentina e credo nell’amore”, la nota piece di Paola Cortellesi e Claudio Santamaria, interpretata dall’attrice Carla Orlandini della Compagnia Teatro Aleph.