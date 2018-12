La Finanza al "Morvillo" per parlare di legalità economica

BRINDISI - Nei giorni scorsi, in due diversi incontri, complessivamente 70 studenti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi hanno incontrato esperti del comando provinciale della Guardia di Finanza per parlare di cultura della legalità economica, al fine di diffondere, tra i ragazzi, il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”.

I temi al centro dei due incontri sono stati la prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, quali il diritto d’autore, il “Made in Italy” ed il falso nummario, la contraffazione; inoltre, l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Altri argomenti di rilievo, rimarcati dalla Guardia di Finanza, sono stati quelli relativi al concetto di sicurezza economica e finanziaria, all’importanza del messaggio della convenienza della legalità economico-finanziaria e alla sensibilizzazione degli studenti verso una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino ai cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.

E’ stata svolta anche una dimostrazione pratica delle unità cinofile delle "fiamme gialle" nella simulazione di ricerca della sostanza stupefacente all’interno di una valigia. Notevole è stato l’interesse degli studenti e numerose sono state, infatti, le domande rivolte ai finanzieri presenti. Infine, per gli studenti interessati ad intraprendere una carriera militare all’interno della Guardia di Finanza, sono stati illustrati i concorsi pubblici, che periodicamente vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.