“La vita è amore”: le poesie di don Mino e il progetto “Camper Evviva”

Si è parlato di amore ieri sera (mercoledì 19 febbraio) presso l’auditorium della parrocchia “La Pietà” di Brindisi: l’amore declinato in versi dal poeta-parroco don Mino Schena, della parrocchia Materdomini di Mesagne, che ha presentato due raccolte di poesie i cui proventi saranno devoluti alle famiglie meno abbienti; l’amore per i bambini più sfortunati nutrito dall’assistente sociale Daniela Romano e dall’educatrice Antonella Ingrosso, che con il “Camper Evviva” fanno conoscere la Puglia a tanti bimbi che altrimenti non avrebbero alcuna possibilità di viaggiare. L’evento è stato organizzato dall’Ordine Francescano secolare e dall’Apostolato della salute.

