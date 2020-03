Gestione dell'emergenza: incontro fra Ordine Farmacisti e Asl Brindisi

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma del presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Brindisi, Antonio Di Noi.

Prosegue la collaborazione istituzionale per affrontare l’emergenza del nuovo coronavirus. Presso la direzione generale della Asl Brindisi, si è tenuto un incontro con l’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine dei Medici e le Federazioni di Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta.

All’incontro hanno preso parte il direttore generale Giuseppe Pasqualone, il direttore sanitario Andrea Gigliobianco, il direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Stefano Termite, insieme al presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Arturo Oliva, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Antonio Di Noi, per la Fimmg il segretario provinciale Donato Monopoli e il vice segretario Francesco Legrottaglie, per la Fimp il Segretario provinciale Elisabetta Quaranta e il delegato Francesco Gianfredi.

Obiettivo della riunione condividere percorsi per gestire al meglio l’emergenza e limitare al massimo la diffusione del virus. Dopo aver fatto il punto sulla situazione epidemiologica si è discusso sulle modalità per attivare tutte le procedure di prevenzione previste dalle direttive nazionali e regionali per garantire sicurezza agli utenti e agli operatori sanitari.

I rappresentanti istituzionali, nel chiedere ai cittadini la massima collaborazione nel rispetto delle direttive atte a limitare la diffusione del virus, esprimono riconoscenza nei confronti di tutti gli operatori sanitari impegnati negli ospedali e poliambulatori, medici di famiglia e continuità assistenziale.

Un particolare ringraziamento ai farmacisti della provincia, sempre in prima linea per garantire il servizio di assistenza e con un importante ruolo di supporto sul territorio per la gestione dell’emergenza sanitaria