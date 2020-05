Indumenti sparsi sul marciapiede: "Tanto ci vuole per porre fine a questa indecenza?"

BRINDISI - Marciapiede inagibile in via Sicilia a Brindisi nei pressi del Centro di raccolta indumenti della Caritas. Inagibile a causa della massa di indumenti lasciata davanti alla sede negli orari in cui la stessa è chiusa. Cittadini incivili che si sbarazzano degli abiti usati depositandoli sul marciapiede. Inevitabilmente chi ne ha bisogno rovista nei sacchi e il vento o gli animali randagi fanno il resto. A segnalare lo stato in cui versa il marciapiede di via Sicilia un cittadino.

“Ma tanto ci vuole per porre fine a questa indecenza? Basta chiudere lo sportello raccolta o mettere fotocellule facendo pagare multe salate a chi deposita questi vergognosi sacchi”.