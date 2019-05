Infarto durante uno spettacolo, donna salvata da agente fuori servizio

SAN PIETRO VERNOTICO – Colpita da infarto mentre assisteva a un’esibizione canora organizzata da una scuola, nell’oratorio della chiesa, salva grazie al tempestivo intervento di un agente di Polizia locale anche lui presente tra il pubblico e grazie alla presenza di un defibrillatore in loco. È accaduto a San Pietro Vernotico il 2 maggio scorso, solo oggi si può dire che la donna, una 60enne, è fuori pericolo e che è salva grazie ai primi soccorsi.

I fatti si sono verificati nell’oratorio della chiesa Santi Angeli Custodi durante una manifestazione canora organizzata da una scuola. La signora accasciò al suolo improvvisamente perdendo conoscenza. Tra il pubblico c’era il 37enne sampietrano Pierluigi Invidia, agente di polizia locale presso il comando di Torchiarolo. Anche lui stava assistendo alla manifestazione insieme alla famiglia. Un anno prima aveva partecipato a un corso di primo intervento organizzato dal comando, aveva imparato le tecniche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico. Presso i campetti della chiesa adiacenti alle sale che ospitano l’oratorio c’era lo strumento salvavita, donato poco più di un anno fa dai Lions Club San Pietro dopo una raccolta fondi.

L’agente particò il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del 118, poi utilizzò il defibrillatore, non si fermò fino a quando non giunsero le ambulanze. Ne arrivarono due. Il cuore della donna nel frattempo era tornato a battere, fu stabilizzata e portata in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, fu ricoverata in rianimazione in condizioni critiche. Era viva ma non fuori pericolo. Finì in coma. Dopo un lungo periodo nel Reparto di terapia intensiva, il suo quadro clinico è migliorato ed è tornata ad abbracciare i suoi cari. Il peggio è passato.

“A lei e ai suoi cari i nostri migliori auguri ed al nostro collega e a quanti hanno contribuito affinché una giornata di festa con i bambini non si tramutasse in tragedia i nostri più vivi ringraziamenti – scrive il comandante della Polizia locale di Torchiarolo Lorenzo Renna su Facebook - i medici hanno detto che si è salvata grazie al primo intervento di questi "Angeli" però colgo l'occasione per ringraziare di cuore il personale del 118 in particolare il dottore Massimo Leone e la Signora Rosa Ungaro per il loro impegno continuo a formare quante più persone all'utilizzo del defibrillatore ma soprattutto a formare tutti noi appartenenti alle Forze dell'Ordine sempre in prima linea in difesa dei cittadini”.