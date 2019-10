Ingorgo davanti alle scuole al Casale: ambulanza bloccata nel traffico

BRINDISI – Un pullman e decine di auto le sbarrano la strada. Un’ambulanza in sirena resta bloccata. A fatica, nel caos di studenti in marcia verso la scuola, riesce ad aprirsi una braccia nell’ingorgo e a proseguire verso la meta, dove una persona che ha urgente bisogno di soccorso l’attende.

Non è una scena inedita quella vista stamattina (10 ottobre) in corrispondenza della rotonda fra via Amalfi e via Benedetto Brin, al rione Casale, dove un mezzo di soccorso del 118 è rimasto intrappolato nel serpentone di auto e pullman che occupa per intero la strada, fino a via Napoli.

E’ successo poco dopo le ore 8 del mattino: un orario critico, perché il traffico degli autobus carichi di studenti diretti verso l’Itt Giorgi si sovrappone a quello che intasa via Benedetto Brin, direzione centro, mandando la circolazione in tilt. E accade spesso, purtroppo, che le ambulanze restino impigliate nel groviglio di auto, perdendo dei minuti che potrebbero rivelarsi preziosissimi per salvare delle vite.