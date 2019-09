"Insieme contro il pregiudizio": serata benefica all'insegna del divertimento

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Venerdì 13 Settembre alle ore 17.00 presso il parco Unicef, in Via Torre a San Pancrazio Salentino si terrà l’evento “Insieme contro il pregiudizio”, una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria finalizzata a raccogliere fondi da destinare all’Associazione.

Nel 2019 Aipd ha compiuto i suoi primi 40 anni a livello nazionale: lo scorso 27 Giugno, infatti, la sezione di Brindisi ha accolto per l’occasione il camper del “Down Tour”, un evento a livello Nazionale che ha visto questo camper effettuare una staffetta in tutte le 51 sezioni Aipd d’Italia, sostando di volta in volta in ciascuna città. Una serie di eventi hanno contornato la sosta del camper sensibilizzando il territorio rispetto alla tematica della Sindrome di Down, ma soprattutto nei confronti della lotta contro il pregiudizio. Lo slogan del Down tour precisamente recita: “Da 40 anni combattiamo un’unica malattia: il pregiudizio”.

Ecco perchè “L’evento del 13 settembre – dice la presidente Stefania Calcagni - vuole essere una prosecuzione di tutti gli eventi che hanno caratterizzato il Down Tour, diffondendo il messaggio in tutta la provincia di Brindisi che la Sindrome di Down non è una malattia: il pregiudizio si. Il camper ha infatti sostato a Cisternino prima di ripartire per la tappa successiva lo scorso 30 Giugno. Questa volta abbiamo avuto l’occasione di presenziare nel Comune di San Pancrazio Salentino, città che ospita diversi nostri soci e che ci ha aperto le porte, grazie soprattutto alla preziosa collaborazione del Parco Unicef e dei suoi gestori Giuseppe Scretì e Paola Tafuro.”

L’evento abbraccerà diverse fasce di pubblico, dai bimbi, che potranno usufruire dei gonfiabili nella prima parte del pomeriggio, fino agli adulti ed agli anziani: infatti ci saranno diversi momenti tra cui esibizioni di pizzica e tango, il karaoke, i balli di gruppo, l’animazione e per finire due cover band – Liberemozioni di Lucio Battisti e Zero Cover di Renato Zero. Il tutto sarà allietato da calici e cartocci e di solidarietà: pettole, frittelle e calici di vino in cambio di un contributo solidale da destinare all’associazione. L’ingresso è gratuito.

Questo il programma: Ore 17.00: Gonfiabili e Trucco bimbi; Ore 19:00: Esibizione di Tango Levante - Karaoke con Ronzy Dj

Gruppo di balli popolari del Salento e Sud Italia “Addù sciamu sciamu” Balli di gruppo: “Francoanimazione”; Ore 21.00: Liberemozioni Tribute band Lucio Battisti . A seguire: Renato Zero Cover