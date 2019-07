“Vivi il tuo paese”: bici ed eco-shopper in palio per chi acquista a San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO – Sta riscuotendo un successo forse inaspettato l’iniziativa green “Vivi il tuo paese” promossa dall’associazione A.Art.Com di San Pietro Vernotico per incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato. Far girare l’economia locale è l’obiettivo cardine dell’associazione di commercianti e artigiani che da qualche anno ormai opera sul territorio promuovendo iniziative a favore dello shopping sul territorio.

L’ultima idea è quella di mettere in palio shopper ecologiche ogni cinque acquisti nei negozi aderenti con estrazione finale di una bicicletta.

“È un' iniziativa che parte da chi il paese lo vive ogni giorno con i suoi pregi e i suoi difetti, da chi si rimbocca le maniche ogni giorno per offrire al meglio la propria professionalità, articoli e servizi e che sente forte la necessità che il proprio paese rinasca e progredisca”. Si legge sulla pagina Facebook dell’associazione che annuncia l’iniziativa. La promozione è partita a metà giugno e al momento sono già state distribuite oltre 1500 cartoline e 500 shopper ecologiche.

E a proposito di pratiche a tutela dell’ambiente i commercianti di San Pietro, insieme all’iniziativa che mette in palio premi invitano i cittadini a lasciare l’auto a casa e a vivere il paese in bici o a piedi.

Invitano a “lasciare a casa la macchina quando non necessario, uscire a piedi o in bicicletta per godersi il paese, fare shopping, socializzare, ma soprattutto meno emissione di gas di scarico dalle automobili che numerose transitano lungo la via principale.

Fare meno uso di plastica nel rispetto dell’ambiente e per uno stile di vita sostenibile. Occuparsi della città e della sua qualità ambientale è sicuramente compito delle amministrazioni pubbliche. Ma il cambiamento, lo sappiamo, deve iniziare dal basso. Perché, senza la volontà di chi la abita, una città non può cambiare”.