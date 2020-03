Spesa sospesa: iniziativa di solidarietà popolare a Mesagne

MESAGNE - L’emergenza Coronavirus sta producendo una grave crisi sociale ed economica che colpisce soprattutto chi già prima del covid-19 viveva una situazione precaria come chi è più povero, i lavoratori in nero, chi ha perso il lavoro, chi vive in uno stato di solitudine e marginalità.

L’associazione L’alveare - Mesagne Bene Comune promuove l’iniziativa di solidarietà popolare “la spesa sospesa” per sostenere le famiglie e i singoli cittadini in difficoltà economica in seguito a questa emergenza e contribuire all’acquisto di beni di prima necessità.

Chiunque voglia sostenere l'iniziativa può farlo in diversi modi:

- Donando alla nostra raccolta fondi su Paypal alla mail mesagnebenecomune@gmail.com oppure al link http://paypal.me/mesagnebenecomune (causale: emergenza covid 19);

- effettuando un bonifico bancario all’IBAN IT69M3608105138246467146471 intestato ad Andrea Tenore (causale: emergenza covid 19);

- facendo la spesa presso il supermercato Dimeglio, sito in via R. Antonucci n. 51 (via San Vito), presso il quale sarà possibile acquistare qualche prodotto da lasciare nel carrello dedicato.

I volontari dell’associazione raccoglieranno i beni primari donati e prepareranno le buste, che saranno disponibili il prossimo martedì7 aprile dalle ore 9.00 alle ore 21.00 all’esterno della sede dell’alveare - Mesagne Bene Comune in via E. Santacesarea n. 6.

Le buste saranno rese disponibili in maniera del tutto libera e nel rispetto della dignità di ognuno: il coronavirus non deve contagiare i diritti!

Ogni contributo in questo momento è fondamentale, per cui auspichiamo che l’iniziativa possa estendersi a tutti gli esercizi commerciali e che l’amministrazione comunale se ne faccia promotrice.

