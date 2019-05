Pari opportunità: prima riunione della commissione consiliare

BRINDISI - Questo pomeriggio si è svolta la prima riunione della commissione consiliare Pari opportunità. Dopo l’insediamento, le componenti hanno deciso all’unanimità di affidare la presidenza e vice presidenza rispettivamente ad Anna Maria Calabrese e Caterina Cozzolino.

“Da questo momento lavoreremo con solerzia per raggiungere obiettivi concreti ed utili in difesa dei cittadini e delle cittadine di Brindisi”, dichiara l’assessore Isabella Lettori. La prossima riunione della commissione è convocata per il 31 maggio.

