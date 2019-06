Prima riunione della “Rete del lavoro agricolo di qualità"

BRINDISI - Il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento nelle campagne sono gli obiettivi che dovrà perseguire la prima sezione territoriale della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, prevista dalle legge 199/2016, che si è insediata stamattina presso la prefettura di Brindisi.

“L ‘incontro programmato in adesione alla richiesta fatta dal direttore provinciale dell’Inps, che ha il ruolo di coordinatore della rete – si legge in una nota delle prefettura - fortemente apprezzato dai rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e delle parti sociali convenute, ha costituito utile occasione di confronto e di valorizzazione di uno strumento necessario per monitorare costantemente l’andamento del mercato del lavoro agricolo e per la creazione di una filiera produttiva ispirata al rispetto delle normative di settore”.

“La sezione territoriale della Rete avrà una serie di compiti, tra cui quello di promuovere modalità di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo e la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori, ma consentirà alle imprese incluse nella rete territoriale di attivare un percorso di collaborazione fattiva con tutti gli istituti preposti alle verifiche ed ai controlli in materia”.

Il prefetto Umberto Guidato ha assicurato ogni supporto che si renda necessario per la prosecuzione dei lavori della sezione territoriale.