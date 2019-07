"Insidie per genitori e bambini: quel tratto di strada va messo in sicurezza"

Matteo Birtolo, segretario dei Giovani democratici del Pd di Torre Santa Susanna, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook chiede l’adozione di adeguate misure per mettere in sicurezza un tratto di via Alcide DeGasperi.

Pubblichiamo di seguito il suo intervento

Questo è un tratto di via Alcide De Gasperi. È quello che considero più sensibile, più delicato. Perché? Perché è un tratto che per varie ragioni è molto trafficato e questo anche perché vi è ubicata la scuola dell'infanzia Collodi e la Piazza 11 Settembre, nota ai più come "la piazzetta".

Entrambi i luoghi sono frequentati, per ovvie ragioni, da bambini, adolescenti e adulti ma a mio avviso nonostante questo non vi sono strumenti che possano garantire la reale sicurezza di chi quelle zone le vive o semplicemente le frequenta e questo lo dico perché non è raro imbattersi in auto o moto che sfrecciano.

La sicurezza stradale è un tema delicato che presenta numerose sfumature: dalla corretta manutenzione del manto stradale ai segnali stradali o alla costruzione di dossi o strisce pedonali sopraelevate. Credo sia giunto il momento di inserire in questa zona strumenti che possano dare maggiore sicurezza a padri, madri, residenti, bambini e ragazzi. E non solo.