Sedie Job e pedane: "Mare senza barriere a Specchiolla e Santa Sabina"

CAROVIGNO - Due pedane per agevolare l'accesso alle spiagge ai diversamente abili sono state installate a Torre Santa Sabina e Specchiolla, marine di Carovigno. L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto, “Mare senza barriere”, che lo scorso anno aveva già dato i primi frutti, con la consegna all’amministrazione comunale di Carovigno di sedie cosiddette Job per il trasporto dei disabili .

Tali supporti vennero richiesti alla Regione Puglia proprio in prospettiva di realizzare le pedane. Si tratta di un intervento “a costo zero – spiega in una nota il consigliere comunale Giovanni Zizza – interamente finanziato dall’ambito territoriale 03 di Francavilla Fontana”.

“Ci siamo interfacciati subito con l’ufficio Servizi Sociali e l’Ufficio Demanio – afferma Zizza - creando un progetto fattibile e di facile collocazione”. Le pedane sono state montate dagli operatori della ditta Nuova Carbina. Ognuna di esse dispone di una sedia Job e di un collaboratore che aiuterà i ragazzi e le loro famiglie non solo per l’accesso in spiaggia, ma anche per entrare in mare.

“Ringrazio – afferma ancora Giovanni Zizza - l’assessore ai Servizi Sociali Luigi Orlandini, che ha seguito sin dall’inizio questo progetto, il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per il sostegno, l’hotel Mirage di Torre Santa Sabina e il Camping Villaggio Pineta Al Mare della marina di Specchiolla che si sono sin da subito resi disponibili a collaborare con l’Ente per la gestione a titolo gratuito delle due pedane”.

I ringraziamenti vanno inoltre “al presidente Angelo Palmisano e al direttore Gianluca Budano del consorzio Ambito Territoriale 03 di Francavilla Fontana per la disponibilità continua che danno alla nostra città”. E poi ringraziamenti per “gli uffici con l’ingegnere Leonardo Scatigna, Teresa Urso, la Baccaro Infissi di Domenico Baccaro per la fornitura delle pedane e, i dipendenti di Nuova Carbinia per il montaggio nelle giornate di ieri e oggi”.