"Vorrei sapere da Ecotecnica quante pattumelle ha distribuito"

BRINDISI – Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, e vice presidente del consiglio comunale di Brindisi, Massimiliano Oggiano, vuole sapere dall’amministrazione comunale e dalla stessa azienda di igiene urbana, attualmente in regime di proroga del servizio, se sono state distribuite ai nuclei familiari della città le 80mila pattumelle per la raccolta differenziata, offerta tecnica all’atto della gara “che ha consentito alla stessa di prendere il punteggio massimo di 15 punti tale da superare l'altra azienda partecipante” ed aggiudicarsi l’appalto. La distribuzione sarebbe dovuta avvenire, dice Oggiano, nei sei mesi previsti dal bando. “Se non ha provveduto nella quantità offerta in sede di gara (ovvero oltre 80.000) in che misura; nel caso fossero stati consegnati (nella misura proposta nell'offerta tecnica o in misura ridotta) come lo può dimostrare”, si legge nell’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia.