Interventi a Specchiolla, incontro tra sindaci San Vito e Carovigno

SAN VITO DEI NORMANNI – Il sindaco di San Vito dei Normanni, Domenico Conte, ha condiviso la richiesta avanzata dal consigliere comunale di maggioranza Angelo Giannone, e ha dato inizio ai contatti con altri sindaci dei Comuni vicini per concordare, in vista dell’avvio della stagione estiva, un piano di intervento sovracomunale per realizzare la migliore cura e pulizia di contrade di campagna e litorale costiero.

Un particolare riferimento alla borgata di Specchiolla e alla costa. Per quest'ultimo problema, fa sapere lo stesso Giannone, il sindaco Conte ha ricevuto un ricontro positivo dal sindaco di Carovigno, massimo Lanzillotti, il quale ha raccolto con immediatezza l’invito ad affrontare in sinergia le problematiche sollevate, rendendosi disponibile ad un tavolo di concertazione che è stato subito attivato con un primo incontro, già avvenuto.

Conte ha invitato a partecipare all'interlocuzione con il collega di Carovigno anche il consigliere Giannone. I due sindaci hanno valutato una serie di azioni che si possono mettere in campo. Il sindaco Lanzillotti ha assicurato, in particolare, che saranno attivate, a brevissima scadenza, le prime azioni di manutenzione stradale e del verde, nonchè la pulizia di spiagge e litorale.

Altre azioni, volte a migliorare ulteriormente le condizioni di vivibilità e la qualità dei servizi offerti in località Specchiolla, saranno progressivamente approfondite e valutate collegialmente nei prossimi giorni.