Posidonia sulla spiaggia di Punta Penne: intervento di Ecotecnica

BRINDISI - Intervento sulla posidonia presso la spiaggia di Punta Penne, alle prime luci di oggi (giovedì 11 giugno) da parte della ditta Ecotecnica. Dopo una iniziale attività di accumulo e successivo drenaggio (in attuazione delle vigenti disposizioni in materia), la pianta acquatica viene abbancata nelle immediate vicinanze, al termine della stagione verrà riposizionato nei luoghi di origine.

Parallelamente alla attività della posidonia viene effettuata anche l'attività di setacciamento degli arenili, affinché per domenica le spiagge possano risultare fruibili per la cittadinanza . Rastrellamento dei bordi stradali , posizionamento dei cestelli gettacarte e relativo servizio di raccolta ivi compreso quello presso i lidi presenti lungo la litoranea nord, nonché le attività di sfalcio erba messe in atto dalla Multiservizi completano il servizio.