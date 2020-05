La provincia di Brindisi torna a zero casi, undici in Puglia

BRINDISI – Continua a salire e scendere la curva dei contagi in Puglia, fattore ovviamente legato ai tempi di esecuzione dei test sui tamponi effettuati, ma il trend al momento resta orientato sul calo dei casi positivi salvo verifica quando saranno disponibili anche i primi dati della cosiddetta Fase 2, quindi non prima della prossima settimana. Zero casi per la provincia di Brindisi, dice il bollettino diramato dalla Regione Puglia oggi venerdì 8 maggio, e 11 in tutta la regione in base all’esito di 1.928 test su prelievi effettuati nei giorni scorsi.

I casi di positività sono così ripartiti: come già detto, 0 nel Brindisino, 5 nella provincia di Bari, 0 nella Bat, 5 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce, 0 nella Provincia di Taranto. Ancora due morti, purtroppo, 1 in provincia di Bari, 1 nella Barletta Andria Trani. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati effettuati in Puglia 74.724 test. Sono 1.080 i pazienti guariti, mentre 2.733 sono i casi attualmente positivi. Bisogna pertanto continuare a osservare, e non abbandonare, le regole di distanziamento sociale per proseguire sulla strada giusta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il totale delle positività (al lordo di guarigioni e decessi), ad oggi nella regione è di 4.256: 1.371 Bari, 380 Bar, 600 Brindisi, 1.103 Foggia, 503 Lecce, 270 Taranto, 28 attribuiti a residenti fuori regione, per uno infine è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Il rapporto contagiati – abitanti vede seconda solo a quella di Foggia la provincia di Brindisi, con il principale numero di positivi nel capoluogo, dove incide la situazione particolare della Rssa "Il Focolare" ma anche il numero dei contagi nello stesso ospedale "Antonio Perrino".