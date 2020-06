Latiano. Amministrative 2020. E' Claudio Ruggiero il terzo candidato sindaco

LATIANO - La corsa alle amministrative in programma il 20 e 21 settembre a Latiano, si arricchisce di un nuovo partecipante. Dopo la scontata ricandidatura dell’attuale sindaco Cosimo Maiorano, che ha già ottenuto il sostegno del Partito Democratico e non è escluso l’avvicinamento di esponenti legati alla Lega e a Fratelli d’Italia, è il turno dell'avvocato Claudio Ruggiero che torna in pista dopo la candidatura alle elezioni del 2015.

"Fra qualche mese saremo chiamati ad un nuovo appuntamento elettorale che traccerà la vita futura della nostra amata città - si legge in una lettera aperta che Ruggiero ha indirizzato ai suoi concittadini e concittadine - come latianesi dobbiamo prepararci con un profondo senso di responsabilità immaginando una Latiano migliore. Ho riflettuto molto sulle sollecitazioni per un mio rinnovato impegno amministrativo nella sede istituzionale più autorevole, prestigiosa e vicina alla gente. Il clima di consenso intorno al mio nome mi ha spinto ad accettare: sarò il candidato sindaco di una coalizione che si mette a servizio dei latianesi e progetta uno sviluppo moderno della città. Come consigliere comunale di opposizione in questi anni mi sono impegnato nell’offrire spunti propositivi per una buona amministrazione. Ma anche di fronte a consigli e suggerimenti concreti, l’attuale amministrazione ha deciso di realizzare una gestione confusa ed inefficiente del Comune di Latiano. Si è affidata a personaggi politici senza competenze e progettualità, privi di strategie innovative che hanno condotto la città verso l’abbandono e l’isolamento dal resto del territorio."

Nella lettera, Claudio Ruggiero fa riferimento, anche, al ribaltone amministrativo del 2017, quando a tendere la mano a Maiorano fu Salvatore De Punzio che, oggi, scende in campo in prima persona per conquistare la poltrona di primo cittadino. "Il ribaltone politico maturato dopo appena due anni di legislatura è stata una scelta sciagurata per Latiano che ha prodotto una falsa contrapposizione fra due sfidanti alla carica di sindaco impegnati oggi a governare nella stessa maggioranza - continua Ruggiero. Questa vicenda di bassa politica locale non favorisce il bene comune anzi avvantaggia lo sconforto, il disinteresse alla vita pubblica per rilanciare l’arrivismo personale di qualche politicante. Io amo Latiano, l’ho sempre difesa e servita nel migliore dei modi per questo resto fortemente convinto che la coerenza debba essere il motivo centrale per la buona politica. Abbiamo l’occasione di ritornare a sperare nella politica come servizio, nella progettualità a medio e lungo termine affinché l’impegno di ognuno diventi motore della comunità. Abbiamo il dovere di consegnare una Latiano migliore alle nuove generazioni. È una sfida che possiamo vincere lavorando insieme."