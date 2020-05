Latiano. Gatto cade in un ortale disabitato, salvato dai vigili del fuoco

LATIANO - Era finito nell'ortale di una abitazione disabitata così è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana per salvare un gatto nel bel mezzo del diluvio che si è abbattuto questo pomeriggio, La chiamata di soccorso è partita da una cittadina che ha allertato un volontario della locale sezione Enpa che, subito, si è recato sul posto insieme ad altri volontari. Ma una volta giunti lì hanno constato che non si poteva accedere all'interno del giardino perchè l'abitazione è disabitata. Così è stato chiesto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco arrivati da Francavilla Fontana che ha recuperato il gatto consegnandolo ai volontari dell' Enpa. Ora si cerca il proprietario del micetto perchè, pare, non si tratti di un gatto randagio.





