Sesto appuntamento con Clean Up, per ripulire la città dal degrado

LATIANO - Lunedì 13 luglio alle 19:00 presso i giardini pubblici di piazza Rubino a Latiano, si terrà il sesto appuntamento con Clean Up, movimento volontario di cittadini impegnati nella pulizia delle stradine di campagna, che poi si è spostato in città, nato dalla volontà di Miriam Rubino, latianese di nascita, ma residente a Parigi per motivi di lavoro.

Dopo il grande successo delle tappe precedenti, che hanno visto i volontari pulire diverse zone di campagna della città, raccogliendo ogni tipo di rifiuto, l’attenzione si sposta nelle zone centrali di Latiano, prendendo come meta i parchi e i giardini pubblici. Per tutti coloro che amano la natura e il decoro e vogliono partecipare al prossimo intervento di “restyling” con i volontari di Clean Up, possono presentarsi muniti di guanti, pinze e volontà presso i giardini pubblici.