I sindacati dei lavoratori bancari brindisini ai clienti: "State a casa"

BRINDISI – I sindacati dei lavoratori bancari brindisini, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin, hanno diffuso un messaggio diretto alla clientela, invitandola a restare a casa e a rimandare tutte le operazioni non urgenti, ricorrendo invece ai bancomat, ai contati telefonici o via e-mail, a tutela della salute di ognuno. Un messaggio breve, ma efficace che conclude con la parola d’ordine “i bancari non possono stare a casa, tu devi stare a casa”.

“Caro/a cliente, in questo periodo di emergenza legata alla diffusione del “Coronavirus” è importante evitare il più possibile le occasioni di contatto personale. Perciò ti chiediamo: non andare in banca! Rimanda tutto ciò che non è necessario ed urgente, come: le semplici interrogazioni del conto corrente, i pagamenti con scadenze future, la richiesta di informazioni sui prodotti bancari. Telefona o manda una mail se vuoi sapere qualcosa. Usa il bancomat se vuoi prelevare; proteggi te stesso/a e i nostri colleghi. I bancari non possono stare a casa, tu devi stare a casa”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.