Servizi sociali, lettera dei lavoratori: "Subito un incontro"

BRINDISI - Con una lettera inviata in data odierna al sindaco e all'assessore ai Servizi sociali del Comune di Brindisi, al presidente della Regione Puglia e al presidente dell'Anci, i lavoratori dei servizi Sociali esternalizzati (Polo Servizi Territoriali, Centro Antiviolenza, Educativa Domiciliare), "esprimono il loro sconcerto rispetto alla situazione venutasi a creare nel corso di quest’anno e che ha raggiunto l’espressione più critica nel periodo dell’emergenza della pandemia, portando sospensione repentina ed ingiustificata dei servizi specialistici sopracitati, nonostante la possibilità di poter proseguire le proprie attività in regime di smart- working o in modalità di protezione dell’utenza e degli operatori dei servizi, secondo le disposizioni governative e dell’Oms."

"Quanto sopra - scrivono i dipendenti delle cooperative interessate - ha avuto delle ripercussioni sugli interventi in essere a tutela delle famiglie, dei minori, degli anziani e dei singoli cittadini bisognosi di un supporto continuativo e costante, soprattutto in un periodo così difficile; a ciò si aggiunge lo stato di completo abbandono delle situazioni complesse e delicate affidate su mandato dell'autorità giudiziaria. In tale frangente i lavoratori, che garantiscono da oltre vent’anni queste prestazioni essenziali per la comunità cittadina, esprimono preoccupazione, delusione e rabbia per la mancata proroga di alcuni servizi, determinando l’ennesima interruzione. Cosa ancor più grave è, ad oggi, l’assenza di una progettualità in linea con gli indirizzi governativi e regionali, che prevedono, invece, un potenziamento ed una implementazione degli stessi."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella lettera si chiede pertanto "di affrontare da ora le questioni menzionate e di conoscere le scelte di programmazione politica per la continuità dei suddetti servizi, in quanto la loro scadenza programmata da questa amministrazione, è il 30 settembre del corrente anno", e si annuncia appoggio ai sindacati "Cisl, Cgil, Cobas nella richiesta di un incontro urgente, al fine di poter ricevere informazioni chiare ed esaustive, circa le determinazioni che questa smministrazione intende prendere".