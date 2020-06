Fontana dell'Impero: restyling problematico, stanziati altri 46mila euro

BRINDIS – Occorreranno dei lavori aggiuntivi per completare il restauro e la messa in sicurezza della Fontana dell’Impero. Con una determina del dirigente del settore Lavori e Opere Pubbliche, Fabio Lacinio, il Comune di Brindisi ha stanziato altri 43.841 euro, da aggiungere dai 76mila euro, su un importo a base d’asta di 100mila euro, già stanziati nel 2019, affidando l’intervento alla stessa ditta che si era aggiudicata l’appalto nel marzo 2019, la Costruzioni Roma Asrl.

Da più di un anno il monumento risalente al 1940 è avvolto dalle impalcature. L’azienda avrebbe dovuto concludere il restyling nel giro di qualche mese, ma durante il corso dei lavori “sono emerse alcune problematiche impreviste e imprevedibili – si legge nella determina – in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, dovute alle numerose infiltrazioni d’acqua e quadri fessurativi emersi durante il periodo delle piogge a lavori iniziati.

Dai sopralluoghi effettuati, in particolare nel vano tecnico interrato, non contemplato nel progetto originario per indisponibilità di bilancio, si è accertato il seguente stato di degrado e mancata sicurezza dell’ambiente di lavoro: il malfunzionamento dell’impianto idrico della Fontana a causa della rottura delle pompe di sollevamento; lo stato di degrado delle strutture in cemento armato a causa dell’ossidazione dei ferri di armatura; la situazione di pericolo presente per le condizioni del quadro elettrico e dell’impianto che alimenta le pompe; numerose infiltrazioni e ammaloramento dell’intonaco delle pareti e del soffitto dello stesso vano tecnico interrato.

Tale situazione “potrebbe seriamente compromettere l’esito dei lavori di restauro e il consolidamento della facciata del bene monumentale”. Per questo, anche in considerazione della possibilità di utilizzare le somme rivenienti dal ribasso operato in fase di gara, l’amministrazione comunale ha dovuto procedere con la seconda tranche di interventi, a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte della direzione dei lavori, anche con i funzionari responsabili della competente Soprintendenza.