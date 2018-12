Appello al prefetto: "Lsu precari da 23 anni, bando Regione in scadenza"

BRINDISI - "Ci sono tutte le condizioni per stabilizzare i lavoratori socialmente utili che da 23 anni vivono una condizione di precarietà pur garantendo le attività fondamentali per la pubblica amministrazione, megli uffici dei Comuni, della Provincia e dell' Autorità Portuale e Amministrazione Provinciale": i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al prefetto Valerio Valenti per chiedere un incontro urgente.

"Non è più tempo di aspettare. Lo scorso 17 dicembre 2018 la Regione Puglia ha pubblicato un avviso rivolto all Amministrazioni interessate ad usufruire degli incentivi , riconoscendo come termine ultimo per la presentazione delle istanze il prossimo 28 dicembre", ricordano i segretari.

"Ingenti incentivi sono previsti per ogni Lsu stabilizzato indipendentemente dall’orario a tempo pieno o parziale per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tutti questi lunghi anni, tali lavoratori, hanno vissuto con l’assegno sociale poco più di 500 euro, senza diritti contrattuali e con grave disagio economico-famigliare. Tale indennità determina effetti gravissimi sul sostentamento economico-famigliare anche nel momento del raggiunto limite di età pensionabile", si legge nella missiva.

"Occorre assumere un impegno risolutivo per ridare a questi lavoratori dignità e speranza per un futuro migliore. Ad oggi, nel nostro territorio rimangono in tale condizione circa 83 famiglie poiché l’Amministrazione Comunale di Brindisi ha recentemente completato la stabilizzazione di Lsu utilizzati, circa 79".

"Chiediamo, quindi, al prefetto un incontro territoriale con i sindaci, con i dirigenti dell'Amministrazione provinciale e dell'Autorità Portuale, per la realizzazioni dei piani di stabilizzazione considerato l’imminente scadenza".